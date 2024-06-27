Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Для этого нужно авторизоваться на госуслугах.
Мэрия создала опрос для омичей на тему транспортного сообщения при частичном перекрытии моста им. 60-летия ВЛКСМ, который собираются ремонтировать. Мнение горожан обещали учесть в процессе проработки путей объезда.
Пройти опрос можно на портале «Госуслуги». Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться.
Ранеен сообщалось, что мост у Телецентра начнут ремонтировать уже в этом году. Проект прошел экспертизу, осталось найти подрядчика.
1433
·Общество

Для этого нужно авторизоваться на госуслугах.
Мэрия создала опрос для омичей на тему транспортного сообщения при частичном перекрытии моста им. 60-летия ВЛКСМ, который собираются ремонтировать. Мнение горожан обещали учесть в процессе проработки путей объезда.
Пройти опрос можно на портале «Госуслуги». Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться.
Ранеен сообщалось, что мост у Телецентра начнут ремонтировать уже в этом году. Проект прошел экспертизу, осталось найти подрядчика.
1433