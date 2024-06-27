Омск-Информ
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·Происшествия

Об этом инциденте, который произошел в центре города, рассказали очевидцы.
Вечером 25 июня один из омичей выплыл на середину Иртыша. Как сообщают очевидцы, которые наблюдали за происходящим с набережной, спасать мужчину бросились сотрудники МЧС и полицейские.
– К нему приплыли полиция и МЧС, после чего он выплыл на берег и убежал в неизвестном направлении, – рассказывают омичи в соцсетях.
Отметим, что не все происшествия на воде в регионе кончились благополучно. Вчера в регионе утонули два парня, 17 и 18 лет. Один также пытался переплыть реку.
1024
·Происшествия

Об этом инциденте, который произошел в центре города, рассказали очевидцы.
Вечером 25 июня один из омичей выплыл на середину Иртыша. Как сообщают очевидцы, которые наблюдали за происходящим с набережной, спасать мужчину бросились сотрудники МЧС и полицейские.
– К нему приплыли полиция и МЧС, после чего он выплыл на берег и убежал в неизвестном направлении, – рассказывают омичи в соцсетях.
Отметим, что не все происшествия на воде в регионе кончились благополучно. Вчера в регионе утонули два парня, 17 и 18 лет. Один также пытался переплыть реку.
1024