Один пытался переплыть реку, а другой случайно упал в воду.

Один пытался переплыть реку, а другой случайно упал в воду.

Вчера в Омской области произошло два несчастных случая на воде. Как сообщает полиция, с разницей в несколько часов погибли два студента колледжей.

Около 18:00 в Большеречье 17-летний парень пытался переплыть реку Большую и утонул. Друзья пытались его спасти, но не смогли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Около 20:00 в Седельниковском районе на пруду рыбачил 18-летний житель села Голубовка. Он поскользнулся и упал с плотины в воду. Плавать парень не умел, а глубина пруда превышала 4 м. Он тоже утонул. Следственный комитет проводит проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Тела обоих парней уже извлекли из воды.