Программа благоустройства дворовых территорий продлена до 2030 года, но средств на текущий год нет.

Программа благоустройства дворовых территорий продлена до 2030 года, но средств на текущий год нет.

Из-за отсутствия финансирования в Омске на неопределенный период «зависла» программа благоустройства дворовых территорий. Ее действие продлили до 2030 года, однако на текущий период средств в казне на эти цели нет.

– В настоящее время из-за отсутствия источника финансирования прием заявок о включении дворовых территорий в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2024 году, отложен на неопределенный срок, – сообщили в мэрии.

Собственники помещений в многоквартирных домах могут принять участие в программе в последующие годы. Информация о сроках подачи документов будет размещена на официальном сайте администрации города.