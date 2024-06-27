Омск-Информ
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·Происшествия

Обе остались живы, но попали в больницу.
Вчера, 26 июня, в Омской области произошло два несчастных случая с детьми. В Кировском округе Омска с балкона второго этажа выпала 3-летняя девочка. В тот же день в Марьяновском районе 2-летняя девочка также выпала из окна второго этажа. Она облокотилась на москитную сетку, и та не выдержала.
– Дети живы, находятся в медицинских учреждениях, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.
Отметим, что омбудсмен призвала родителей не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами и на балконах.
·Происшествия

Обе остались живы, но попали в больницу.
Вчера, 26 июня, в Омской области произошло два несчастных случая с детьми. В Кировском округе Омска с балкона второго этажа выпала 3-летняя девочка. В тот же день в Марьяновском районе 2-летняя девочка также выпала из окна второго этажа. Она облокотилась на москитную сетку, и та не выдержала.
– Дети живы, находятся в медицинских учреждениях, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.
Отметим, что омбудсмен призвала родителей не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами и на балконах.