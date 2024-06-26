Директор департамента транспорта Вадим Кормилец не исключает вероятности, что пассажиры столкнутся с подобным.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета депутаты обсудили новую систему, позволяющую сэкономить 8 рублей при расчете за проезд через систему быстрых платежей с помощью специальных NFC-табличек, установленных в салонах муниципального транспорта.

Депутат Антон Ремнев упомянул о случаях подделки QR-кодов

– Обратите внимание: QR-код на NFC-табличках, установленных в транспорте, можно легко подделать, наклеив наверх какой-нибудь фальшивый. Такие случаи имеются, я смотрел, – сказал Ремнев.

В этом случае пассажирам не удастся заплатить за проезд и получить скидку.

В ответ на это директор департамента транспорта Вадим Кормилец заметил, что экипажи предупреждены о такой опасности. И перед выходом на линию проверяют наличие посторонних наклеек.

– Даже в Москве, насколько я знаю, подобные случаи были. Мы об этом были предупреждены. Перед выходом в линию экипаж проверяет наличие или отсутствие посторонних наклеек на QR-кодах в салонах подвижного состава, – пояснил Кормилец.

С 17 июня NFC-таблички размещены в салонах троллейбусов и трамваев. С 1 июля такие таблички появятся и в автобусах. В дальнейшем внедрение системы подхватят частные перевозчики.