Выплаты были приостановлены в 2016 году. Тем, кто пойдет на заслуженный отдых, отдадут все до копейки.

Выплаты были приостановлены в 2016 году. Тем, кто пойдет на заслуженный отдых, отдадут все до копейки.

На сегодняшнем заседании Госдумы депутаты приняли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты будут возобновлены с 1 января 2025 года.

Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, со следующего года и работающим пенсионерам, и тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, будут дважды в год индексировать пенсии: 1 февраля по уровню фактической инфляции и 1 апреля – по стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам перестали делать в 2016 году. Средства, не полученные с этого момента, будут восстановлены пенсионерам, когда они пойдут на заслуженный отдых.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что благодаря индексации пенсии россиян увеличатся как минимум на 1300 рублей.