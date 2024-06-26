Университет запускает программу, по которой обучающиеся с высокими баллами за ЕГЭ будут получать премии и стипендии.

Университет запускает программу, по которой обучающиеся с высокими баллами за ЕГЭ будут получать премии и стипендии.

ОмГАУ имени П.А. Столыпина в этом году запускает специальную ректорскую стипендию. Она будет выплачиваться студентам-первокурсникам при сдаче ЕГЭ на 180 и больше баллов по трем предметам.

Условия такие: на первом курсе студент, зачислившийся в ОмГАУ и имеющий необходимое количество баллов по ЕГЭ, получит ректорскую премию. А со 2 курса студенты могут получать специальную ректорскую стипендию при условии обучения на «отлично».

Контактная информация:

Телефон приемной комиссии: +7 (3812) 65-53-44

Адрес: 644008, г. Омск, пл. Институтская, 1, Главный ( первый) учебный корпус, кабинет 321

Группа VK: https://vk.com/prkomgau

ФГБОУ ВО "Омский ГАУ", ИНН 5502030791. Реклама