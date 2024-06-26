Омск-Информ
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·Общество

Спасатели ликвидируют условный пожар и отработают эвакуацию «пострадавших».

Сегодня в 13.30 часов на спортивном комплексе G-Drive Арена на Левобережье пройдут плановые пожарно-тактические учения.  Как сообщили в региональном МЧС, в ходе тренировки будет ликвидирован условный пожар, спасатели отработают эвакуацию и оказание помощи «пострадавшим».

- Проведение пожарно-тактических учений на таких объектах – это одно из условий организации безопасности, - отметили в МЧС.

Жителей близлежайшего микрорайона попросили не паниковать в связи со скоплением большого количества спецтехники у спортивного комплекса.

·Общество

Спасатели ликвидируют условный пожар и отработают эвакуацию «пострадавших».

Сегодня в 13.30 часов на спортивном комплексе G-Drive Арена на Левобережье пройдут плановые пожарно-тактические учения.  Как сообщили в региональном МЧС, в ходе тренировки будет ликвидирован условный пожар, спасатели отработают эвакуацию и оказание помощи «пострадавшим».

- Проведение пожарно-тактических учений на таких объектах – это одно из условий организации безопасности, - отметили в МЧС.

Жителей близлежайшего микрорайона попросили не паниковать в связи со скоплением большого количества спецтехники у спортивного комплекса.