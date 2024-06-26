По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 7,9 %. Подорожали услуги общепита, маршрутки, вся «молочка» и путевки в Турцию.

По итогам мая годовая инфляция ускорилась до 7,9 %. Подорожали услуги общепита, маршрутки, вся «молочка» и путевки в Турцию.

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер объяснил причины роста цен в Омской области. Как отметил эксперт, по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 7,9 %. В сфере общественного питания на это повлияла высокая активность потребителей: видя повышенный спрос, игроки рынка и поставщики переносили издержки в цены.

– Омичи все чаще едят вне дома. Видя растущий спрос, владельцы заведений общественного питания, у которых увеличились расходы на закупку продуктов и оплату труда, переносили издержки в стоимость блюд, – говорит Плиндер. – Это привело к тому, что в прошлом месяце ускорился годовой рост цен на продукцию кафе, ресторанов и столовых.

Также в мае сильно подорожала молочная продукция – молоко, сметана, йогурт, сливочное масло. На это повлияли издержки на логистику, обслуживание иностранного оборудования, зарплаты персоналу у производителей и переработчиков молочной продукции. Коммерческие перевозчики, поднявшие стоимость проезда в Омске, сделали это в связи с ростом стоимости запчастей, топлива и повышением зарплат водителей. Выросли и цены на отдых в Турции, что вызвано ростом издержек у местных отельеров. На фоне высокого спроса на их услуги турки заложили это в стоимость отдыха.

Но есть и хорошие новости. Так, в Омске замедлился рост цен на подержанные автомобили, и персональные компьютеры стали дешевле.