Речь идет о второй очереди возведения объекта.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочего визита в Омск рассказал об итогах посещения Красногорского гидроузла. Ранее сообщалось, что федеральный гость вместе с губернатором Виталием Хоценко облетели на вертолете строящийся микрорайон Зеленая Река.
По словам Хуснуллина, проект строительства второй очереди гидротехнического сооружения пересмотрят.
– Осмотрели строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Сейчас в реализации первый этап. Обсудили проектные решения по второй очереди, будем их пересматривать, – заявил Хуснуллин.
Во время отчета перед Заксобранием 20 июня губернатор Виталий Хоценко озвучивал, что задержка с возведением гидроузла связана с удорожанием проекта, что потребовало дополнительных финансовых вливаний. Первую очередь объекта достроят в 2026 году. Кроме того, заключен контракт на разработку проектной документации на строительство 2-го этапа гидроузла. Получить заключение Госэкспертизы планируется до конца 2024 года.