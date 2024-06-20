Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что задержки связаны с удорожанием возведения первой очереди объекта.
Сегодня, 20 июня, в Заксобрании губернатор Омской области Виталий Хоценко в отчете о работе правительства за 2023 год обозначил темпы строительства Красногорского гидроузла. По его словам, задержка связана с удорожанием проекта, что потребовало дополнительных финансовых вливаний. Первую очередь объекта достроят в 2026 году.
– Продолжена реализация крупного проекта по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. В результате увеличения стоимости строительства дополнительно привлекли средства федерального бюджета в размере 660 млн рублей. Завершить работы по 1-му этапу строительства объекта планируется в 2026 году, – заявил Хоценко.
Кроме того, заключен контракт на разработку проектной документации на строительство 2-го этапа гидроузла. Получить заключение Госэкспертизы планируется до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что причиной задержки возведения объекта стали недострои на территории гидроузла.