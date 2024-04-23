Часть возведенных объектов уже пришли в негодность, поэтому понадобилась корректировка проекта первого этапа строительства.

Часть возведенных объектов уже пришли в негодность, поэтому понадобилась корректировка проекта первого этапа строительства.

Стало известно, зачем «Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» понадобилось искать подрядчика для инженерных изысканий и корректировки проекта первого этапа строительства Красногорского гидроузла. Начальная стоимость контракта составляет 110 млн рублей.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, изменения в документации потребовалось делать после обследования уже построенных объектов гидроузла. Судя по всему, часть конструкций придется возводить заново.

- По результатам обследования возникла необходимость корректировки проектных решений по возведению отдельных конструкций, с учетом дополнительных инженерных изысканий. С учетом невозможности выполнения работ на части объектов незавершенного строительства до внесения соответствующих изменений в проектную документацию срок контракта продлен до 15 сентября 2025 года, - рассказали «Омск-информу» в Минтрансе.

Изначально первый этап строительства планировалось завершить к 15 апреля 2024 года. То есть этот срок продлен на 1,5 года. Возведением Красногорского гидроузла за 4,6 млрд рублей занимается московская компания «Межрегионстрой». Объект планируют завершить к 2027 году.