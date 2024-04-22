Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В настоящее время ведется поиск подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который займется инженерными изысканиями и корректировкой проекта первого этапа строительства Красногорского гидроузла. Минимальная цена контракта составляет 110 млн рублей.
– Цель работы – корректировка проектной документации по основным гидротехническим сооружениям, входящим в состав напорного фронта гидроузла, с учетом изменения свойств и состояния грунтового основания, – сказано в документации.
Подрядчик должен выполнить работы до начала декабря текущего года. Все работы по строительству гидроузла планируют завершить в 2027 году.
·Экономика/Бизнес

В настоящее время ведется поиск подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который займется инженерными изысканиями и корректировкой проекта первого этапа строительства Красногорского гидроузла. Минимальная цена контракта составляет 110 млн рублей.
– Цель работы – корректировка проектной документации по основным гидротехническим сооружениям, входящим в состав напорного фронта гидроузла, с учетом изменения свойств и состояния грунтового основания, – сказано в документации.
Подрядчик должен выполнить работы до начала декабря текущего года. Все работы по строительству гидроузла планируют завершить в 2027 году.