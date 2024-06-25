Вице-премьер РФ заявила, что доплата по минимуму составит 1, 3 тыс. рублей в месяц.
Сегодня, 25 июня, на заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала минимальную сумму, на которую увеличатся пенсии после индексации в феврале 2025 года. Речь идет о законопроекте о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации выплат по старости работающим пенсионерам, который рассматривался в первом чтении. По словам чиновницы, все будет зависеть от стажа.
– Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся, – цитирует Голикову ТАСС.
Среднее минимальное увеличение, как уточнила вице-премьер, составит 1,3 тыс. рублей в месяц.