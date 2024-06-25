Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вице-премьер РФ заявила, что доплата по минимуму составит 1, 3 тыс. рублей в месяц.

Сегодня, 25 июня, на заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала минимальную сумму, на которую увеличатся пенсии после индексации в феврале 2025 года.  Речь идет о законопроекте о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации выплат по старости работающим пенсионерам, который рассматривался в первом чтении. По словам чиновницы, все будет зависеть от стажа.

– Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся, – цитирует Голикову ТАСС.

Среднее минимальное увеличение, как уточнила вице-премьер, составит 1,3 тыс. рублей в месяц.

·Экономика/Бизнес

Вице-премьер РФ заявила, что доплата по минимуму составит 1, 3 тыс. рублей в месяц.

Сегодня, 25 июня, на заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала минимальную сумму, на которую увеличатся пенсии после индексации в феврале 2025 года.  Речь идет о законопроекте о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации выплат по старости работающим пенсионерам, который рассматривался в первом чтении. По словам чиновницы, все будет зависеть от стажа.

– Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся, – цитирует Голикову ТАСС.

Среднее минимальное увеличение, как уточнила вице-премьер, составит 1,3 тыс. рублей в месяц.