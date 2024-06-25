Омск-Информ
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·Образование

Заявка студентки 2 курса экономического факультета ОмГАУ признана лучшей. Теперь она отправится в Школу союзных лидеров для прохождения обучения.

Обучающаяся Омского аграрного университета им. П.А.Столыпина Анжела Маланина отправится на обучение в Российско-белорусскую школу лидеров, которая является  частью XI Форума регионов России и Беларуси. Школа союзных лидеров — это возможность получить актуальные знания о Союзном государстве, улучшить управленческие навыки и завести полезные знакомства. В школе перед участниками выступят представители законодательной и исполнительной власти Беларуси. Будут проводиться тренинги по развитию лидерских качеств, а также по созданию совместных проектов.

·Образование

Заявка студентки 2 курса экономического факультета ОмГАУ признана лучшей. Теперь она отправится в Школу союзных лидеров для прохождения обучения.

Обучающаяся Омского аграрного университета им. П.А.Столыпина Анжела Маланина отправится на обучение в Российско-белорусскую школу лидеров, которая является  частью XI Форума регионов России и Беларуси. Школа союзных лидеров — это возможность получить актуальные знания о Союзном государстве, улучшить управленческие навыки и завести полезные знакомства. В школе перед участниками выступят представители законодательной и исполнительной власти Беларуси. Будут проводиться тренинги по развитию лидерских качеств, а также по созданию совместных проектов.