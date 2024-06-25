Это одно из преимуществ сочетания «Семейной ипотеки» с рыночными программами. Но придется заплатить первоначальный взнос не менее 20,1 %.

Это одно из преимуществ сочетания «Семейной ипотеки» с рыночными программами. Но придется заплатить первоначальный взнос не менее 20,1 %.

Теперь клиенты ВТБ могут сочетать «Семейную ипотеку» с рыночными программами. Это позволит получить крупную сумму кредита по комбинированной льготной ставке и купить жилье в новостройке более высокого класса или увеличенной площади.

К примеру, при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты по комбинированной ставке могут получить до 30 млн рублей, а в остальных регионах – до 15 млн рублей. При этом первый взнос должен составлять не менее 20,1 %. Срок договора может достигать 30 лет.

Как только правительство РФ выделит дополнительные средства на развитие IT-ипотеки, клиенты ВТБ смогут сочетать и эту льготную программу с рыночной.

– Сегодня при покупке новостройки в некоторых случаях клиенты не могут воспользоваться льготными программами с низкой ставкой, так как действующие размеры кредита для них «тесны». В итоге, чтобы приобрести нужную квартиру, им приходится копить на более крупный первый взнос, обращаться за дорогими рыночными продуктами или искать другие альтернативы. Для большинства заемщиков, особенно с детьми, это достаточно сложно. Наш новый продукт позволит клиентам получить крупную сумму по оптимальной ставке и без удорожания квартиры, – рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «Семейной ипотеки» и базовой ставкой банка. Она также зависит от суммы кредита и составит от 6,29 % годовых. Для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок кредитования.

Подать заявку на комбинированную ипотеку клиенты могут привычным способом – в ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре или через партнеров банка.

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