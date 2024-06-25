Омск-Информ
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·Происшествия

Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец назвал самые опасные в плане ДТП магистрали. Таких перекрестков три.

– Самыми опасными является перекрестки улиц Суворова и Енисейской, Герцена и 24-й Северной, улицы Кирова, в районе улиц 5-й и 6-й Рабочей, – подчеркнул Кормилец.

Городская администрация думает над устранением проблемных в плане аварий участков дорог.

·Происшествия

Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец назвал самые опасные в плане ДТП магистрали. Таких перекрестков три.

– Самыми опасными является перекрестки улиц Суворова и Енисейской, Герцена и 24-й Северной, улицы Кирова, в районе улиц 5-й и 6-й Рабочей, – подчеркнул Кормилец.

Городская администрация думает над устранением проблемных в плане аварий участков дорог.