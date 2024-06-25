Омск-Информ
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·Общество

Эту должность во второй раз занял Владимир Качесов.
По данным ЕГРЮЛ, в омской исправительной колонии № 3 сменился руководитель. С 24 июня врио начальника вновь назначили Владимира Качесова.
Напомним, Качесов уже был начальником колонии с середины января до середины апреля. Потом этот пост занял Вячеслав Колчак.
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·Общество

Эту должность во второй раз занял Владимир Качесов.
По данным ЕГРЮЛ, в омской исправительной колонии № 3 сменился руководитель. С 24 июня врио начальника вновь назначили Владимира Качесова.
Напомним, Качесов уже был начальником колонии с середины января до середины апреля. Потом этот пост занял Вячеслав Колчак.
1275