Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец в студии ГТРК «Иртыш» привел статистику по авариям с участием детей. По его словам, их число снизилось на 14 %.

– Количество ДТП с участием детей за 5 месяцев этого года сократилось на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выявлено 89 фактов аварий, – сказал Кормилец.

Кроме того, уменьшилось количество аварий с участием юных омичей в качестве пассажиров и велосипедистов. Зато увеличилось число ДТП с маленькими пешеходами.

·Происшествия

Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец в студии ГТРК «Иртыш» привел статистику по авариям с участием детей. По его словам, их число снизилось на 14 %.

– Количество ДТП с участием детей за 5 месяцев этого года сократилось на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выявлено 89 фактов аварий, – сказал Кормилец.

Кроме того, уменьшилось количество аварий с участием юных омичей в качестве пассажиров и велосипедистов. Зато увеличилось число ДТП с маленькими пешеходами.