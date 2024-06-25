Девочку-подростка не видели уже неделю. Она собрала сумки и исчезла.

Девочку-подростка не видели уже неделю. Она собрала сумки и исчезла.

Накануне национальный центр помощи детям сообщил о пропаже 17-летней Екатерины Трениной из Хакасии. Она вышла из дома 18 июня и не вернулась. По информации центра, она уехала в Омск.

Приметы девушки: рост 160–165 см, среднее телосложение, темные волосы. Она была одета в черную кофту с капюшоном, черные широкие джинсы, белые кроссовки. С собой имела серый рюкзак с желтыми вставками и черную спортивную сумку.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-56-76.