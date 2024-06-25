Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Омичка наладила производство маникюрных наборов под известным брендом.

Санкт-Петербургский бренд «Зингер» подал в суд на 44-летнюю омскую предпринимательницу, надеясь взыскать компенсацию за авторские права.

В ходе проверочной закупки, произведенной в торговой точке, принадлежащей бизнесвумен, в торговом центре «Тара» дважды был установлен факт продажи контрафактного товара. Предпринимательница выставила на продажу маникюрные наборы, на упаковке которых имелось изображение, похожее на товарный знак «Зингер».

Суд встал на сторону истца и обязал омичку выплатить 65 тыс. рублей за использование торговой марки.  Судебные приставы Ленинского округа исполнили это решение, арестовав счета должницы. В итоге омичке пришлось заплатить компенсацию.

·Экономика/Бизнес

Омичка наладила производство маникюрных наборов под известным брендом.

Санкт-Петербургский бренд «Зингер» подал в суд на 44-летнюю омскую предпринимательницу, надеясь взыскать компенсацию за авторские права.

В ходе проверочной закупки, произведенной в торговой точке, принадлежащей бизнесвумен, в торговом центре «Тара» дважды был установлен факт продажи контрафактного товара. Предпринимательница выставила на продажу маникюрные наборы, на упаковке которых имелось изображение, похожее на товарный знак «Зингер».

Суд встал на сторону истца и обязал омичку выплатить 65 тыс. рублей за использование торговой марки.  Судебные приставы Ленинского округа исполнили это решение, арестовав счета должницы. В итоге омичке пришлось заплатить компенсацию.