От «Лады Приоры» осталась груда металла.

От «Лады Приоры» осталась груда металла.

Сегодня, около 19 часов, стало известно об аварии на трассе Тюмень-Омск, именуемой в народе «трассой смерти». Предварительно установлено, что в районе 555 километра автодороги 39-летний водитель на большегрузе «Ман» столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Водитель легковушки замешкался на повороте.

После столкновения «Лада» выехала на встречку, где протаранила КамАЗ.

В результате водитель легкового авто скончался на месте происшествия. «Лада» превратилась в груду искореженного металла. Проводится проверка, которая выявит виновников ДТП.