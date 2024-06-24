Станислава Первушина не стало на 75-м году жизни.

Станислава Первушина не стало на 75-м году жизни.

Сегодня, 24 июня, на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный омский хоккейный тренер Станислав Романович Первушин.

Всю свою жизнь он посвятил этому виду спорта. В Омске Станислав Первушин выступал за «Локомотив» (1968–1971), «Химик» и «Шинник» (Омск, 1973–1975), стал чемпионом РСФСР 1969 года в составе «Локомотива», 1973 года – в составе «Химика».

Работая с молодыми игроками, подготовил чемпиона мира 1980 года Евгения Шастина, чемпиона Европы среди юниоров 1984 года, бронзового призера чемпионата мира среди молодежи 1985 года Владимира Еловикова.

В 1987 году был приглашен в команду «Авангард» на должность старшего тренера – начальника команды, где работал 20 лет. В 1993 году был одним из инициаторов создания команды «Авангард-2», два сезона возглавлял ее. С 2007 по 2012 год трудился в команде «Омские Ястребы». В последние годы занимался ветеранским движением и массовым хоккеем.

– Вклад Станислава Первушина в омский хоккей огромен и бесценен, мы благодарим его за все, что было сделано, – заявили в пресс-службе ХК «Авангард».

Клуб и РИА «Омск-информ» приносят соболезнования родным и близким.