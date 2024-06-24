Из-за плохой уборки наледи женщина упала и повредила ногу.

Из-за плохой уборки наледи женщина упала и повредила ногу.

Омичка отсудила у городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства компенсацию морального вреда за падение на тротуаре. Ущерб от травмы, которые она получила, оценили в 450 тыс. рублей. Муниципальное предприятие также обязали компенсировать женщине материальные затраты на лечение – 6245 рублей.

Как сообщает Центральный райсуд, несчастный случай произошел 27 декабря прошлого года. Женщина шла утром на работу, поскользнулась и упала. Прохожие помогли женщине подняться, вызвали скорую помощь.

Оказалось, что при падении омичка повредила правую ногу. У нее диагностировали закрытый двухлодыжечный перелом костей правой голени с отрывом заднего края правой большеберцовой кости и вывих правой стопы сзади. Больше месяца омичка провела на больничном. Кости срослись, но женщина продолжает испытывать боль в ноге, функция которой до сих пор полностью не восстановилась. Ей требуется длительная реабилитации.

– В ходе судебного разбирательства факт ненадлежащего содержания зимнего содержания тротуара в месте, где произошло падение истца, был подтвержден, как и причинно-следственная связь между ним и падением истца, полученной ею травмой, – сообщили в суде.

Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. Его могут обжаловать как чиновники, так и сама пострадавшая.