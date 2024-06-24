Мужчина самовольно вмешался в работу газового счетчика, решив, что таким образом выйдет экономия. На деле это обернулось крупным штрафом.

Мужчина самовольно вмешался в работу газового счетчика, решив, что таким образом выйдет экономия. На деле это обернулось крупным штрафом.

Контролеры ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обнаружили, что абонент из Ленинского округа Омска вмешался в работу счетчика газа. Омич подобным образом потреблял газ без учета. Поэтому нарушителю, по действующему законодательству начисления по нормативу потребления, за последние три месяца насчитали платежи с применением десятикратного коэффициента. Сумма, которую мужчина обязан выплатить, составила 1 млн рублей.

В ООО «Газпром межрегионгаз Омск» объяснили, почему не стоит так поступать.

– Желание сэкономить на платежах за газ через вмешательство в работу прибора учета на практике оборачивается нормативными начислениями с применением коэффициента. В таком случае суммы начислений за газоснабжение в десятки раз превышают те, которые бы абоненты заплатили, не нарушая закон, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Крупную задолженность с омича взыскали через суд. Решение вступило в силу.

С начала 2024 года в Омской области обнаружили четыре случая вмешательства в работу приборов учета газа. Сумма начислений при этом превысила 1,3 млн рублей.