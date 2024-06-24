По данным рейтинга THE Impact Rakning ОмГАУ входит в топ-3 аграрных вузов, демонстрируя успехи в достижение устойчивого развития.

По данным рейтинга THE Impact Rakning ОмГАУ входит в топ-3 аграрных вузов, демонстрируя успехи в достижение устойчивого развития.

Международный рейтинг THE Impact Ranking оценивает мировые вузы по вкладу университета в достижения целей устойчивого развития (ЦУР). ОмГАУ им. П.А.Столыпина занял третье место среди аграрных вузов России. Самыми выдающимися результатами оказались: ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 2 «Ликвидация голода» и ЦУР 17 «Партнерства для ЦУР».

Первый показатель отражает возможность каждого желающего, вне зависимости от доходов, получить качественное образование. Студенты ОмГАУ также получают необходимые компетенции для трудоустройства как на предприятия АПК, так и на госслужбу, а также получают навыки, подходящие для открытия и развития бизнеса. Это обеспечивается за счет действующей системы комплексной поддержки обучающихся, которая отражается в множестве видов материальной поддержки.

ЦУР 2 «Ликвидация голода» определяется вкладом университета в достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также сотрудничеству вуза в сфере сельского хозяйства. По показателям ЦУР 2 Омский ГАУ занимает почетное 2-е место среди российских аграрных университетов. Научный вклад Омского ГАУ в развитие аграрных биотехнологий уже не раз был подтвержден. К примеру, за оцениваемый рейтингом период научные команды университета получили патенты на три новых сорта пшеницы, способ производства сахарного печенья, способ получения бобового продукта типа сыр-тофу, способ получения растительного молока и способ приготовления сливочного десерта.

По каждому научному направлению в вузе ведут активную деятельность научные школы, занимающиеся передовыми разработками для достижения показателей ЦУР 2 и готовящие высококвалифицированных специалистов.

В ЦУР 17 оценивается взаимодействие вуза с другими государствами, а также организациями: будть то общественными или правительственными, гражданскими или научными для достижения целей устойчивого развития. По данному параметру среди омских вузов, оцениваемых в рейтинге THE Impact Ranking-2024, Омский ГАУ занимает первое место.