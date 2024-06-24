Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Личность погибшего пытаются выяснить полицейские и волонтеры.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» просят горожан помочь в опознании тела. Его выловили из Иртыша в Центральном округе 14 июня.
Приметы мужчины: возраст примерно 35–40 лет, славянская внешность, среднее телосложение. Был одет в зеленую футболку Puma, темные штаны и темные кроссовки.
Тех, кому знаком этот мужчина или его родственники, просят позвонить в полицию – 102 или на горячую линию отряда по телефонам: 8-999-470-10-08 (Виталий), 8-999-453-77-10 (Антон).
1469
·Происшествия

Личность погибшего пытаются выяснить полицейские и волонтеры.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» просят горожан помочь в опознании тела. Его выловили из Иртыша в Центральном округе 14 июня.
Приметы мужчины: возраст примерно 35–40 лет, славянская внешность, среднее телосложение. Был одет в зеленую футболку Puma, темные штаны и темные кроссовки.
Тех, кому знаком этот мужчина или его родственники, просят позвонить в полицию – 102 или на горячую линию отряда по телефонам: 8-999-470-10-08 (Виталий), 8-999-453-77-10 (Антон).
1469