Губернатор подчеркнул, что Омская область готова поддержать жителей Севастополя.

Губернатор подчеркнул, что Омская область готова поддержать жителей Севастополя.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оперативно отреагировал на сегодняшнюю трагедию в Севастополе. В 12:15 по московскому времени украинские военные выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты американского производства были сбиты силами ПВО, а одна на конечном участке полета отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе над северной частью города. В результате три человека погибли. Около 124 ранены, из них 27 детей – пятеро ребят находятся в тяжелом состоянии.

– Вооруженные силы Украины продолжают подлый обстрел мирных жителей. В результате атаки на Севастополь погибли люди, есть раненые. Выражаю от себя и всех омичей искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю раненым скорейшего выздоровления. Омская область с вами, – заявил Хоценко.

Добавим, что информация о погибших и раненых еще обновляется.