Омск-Информ
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·Общество

Речь идет о Таврическом и Тевризском районах, где два месяца действовал целый ряд ограничений.

В минувшую пятницу, 21 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ № 136. Согласно документу, с 23 июня в двух населенных пунктах региона отменяется карантин по бешенству.

Речь идет о деревне Лобково Таврического района и поселке Тевриз в Тевризском районе. Там с 25 апреля действовал целый ряд ограничений. Работали запреты на посещение локаций посторонними лицами, за исключением спецперсонала, ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, а также на проведение ярмарок.

С воскресенья ограничения перестали действовать.

·Общество

Речь идет о Таврическом и Тевризском районах, где два месяца действовал целый ряд ограничений.

В минувшую пятницу, 21 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ № 136. Согласно документу, с 23 июня в двух населенных пунктах региона отменяется карантин по бешенству.

Речь идет о деревне Лобково Таврического района и поселке Тевриз в Тевризском районе. Там с 25 апреля действовал целый ряд ограничений. Работали запреты на посещение локаций посторонними лицами, за исключением спецперсонала, ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, а также на проведение ярмарок.

С воскресенья ограничения перестали действовать.