Родные не видели ее уже сутки.

Родные не видели ее уже сутки.

В Омском районе пропала 53-летняя Татьяна Гусева. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 21 июня в 21:00 она вышла из дома на улице на станции Густафьево и не вернулась.

Приметы женщины: на вид 50 лет, рост 155 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, отсутствует передний правый нижний зуб. Была одета в прорезиненный серый плащ до пола с оранжевыми полосами, светло-коричневую ветровку, коричневую юбку, синюю футболку, черные резиновые сапоги.

Волонтеры отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Тех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны Гусевой, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-950-212-79-90 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).