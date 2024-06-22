Омск-Информ
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·Происшествия

Родные не могут связаться с мужчиной уже больше четырех месяцев.
В Омске пропал 38-летний Борис Сафонов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 4 февраля он приехал в Омск на вахту и перестал выходить на связь.
Приметы мужчины не указываются, однако есть фотография. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Бориса Сафонова, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-950-212-79-90 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).
·Происшествия

Родные не могут связаться с мужчиной уже больше четырех месяцев.
В Омске пропал 38-летний Борис Сафонов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 4 февраля он приехал в Омск на вахту и перестал выходить на связь.
Приметы мужчины не указываются, однако есть фотография. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Бориса Сафонова, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-950-212-79-90 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).