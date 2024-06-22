Мужчины участвовали в спецоперации, но потом сбежали домой.

Мужчины участвовали в спецоперации, но потом сбежали домой.

Омский гарнизонный военный суд признал двоих местных жителей виновными в самовольном оставлении части. Одного из них в наказание отправили в колонию-поселение на 5 лет, другого на 1 год и 2 месяца.

Как сообщили в суде, первый мужчина самовольно оставил место службы в сентябре 2023 года. Он отправился домой и вернулся в часть только в январе 2024 года.

При назначении наказания суд учел длительное участие омича в спецоперации, ранение и добросовестное исполнение обязанностей после добровольного возвращения. Также к смягчающим обстоятельствам отнесли состояние здоровья мужчины и здоровья его матери, которой он помогал.

Второй омич сбежал также в сентябре 2023 года, но вернулся спустя всего несколько дней. У мужчины также нашлись смягчающие обстоятельства – наличие ребенка на иждивении, участие в спецоперации и то, что мужчина совершил преступление впервые.