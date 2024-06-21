Омск-Информ
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·Общество

Водитель был вынужден припарковаться на обочине

Вечером в пятницу, 21 июня, в одном из омских пабликов появилось видео, снятое на Русско-Полянском тракте.  Инцидент произошел в 15-20 километрах от села Алабота. Автор поста сообщил, что из-за сильного ливня водителю пассажирского автобуса пришлось остановиться. Машина припарковалась на обочине.

Напомним, что сегодня в нескольких районах Омска выпал крупный град. Стихию наблюдали на Московке- 2 и на Телевизионке.

·Общество

Водитель был вынужден припарковаться на обочине

Вечером в пятницу, 21 июня, в одном из омских пабликов появилось видео, снятое на Русско-Полянском тракте.  Инцидент произошел в 15-20 километрах от села Алабота. Автор поста сообщил, что из-за сильного ливня водителю пассажирского автобуса пришлось остановиться. Машина припарковалась на обочине.

Напомним, что сегодня в нескольких районах Омска выпал крупный град. Стихию наблюдали на Московке- 2 и на Телевизионке.