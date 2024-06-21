Омск-Информ
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·Общество

Его заметили жители нескольких микрорайонов.
Сегодня в Омске выпал крупный град. Фотографиями ледяных осадков в соцсетях поделились жители Телевизионки и Старой Московки.
О граде также сообщают жители Московки-2. А жительница поселка Южный рассказала, что градом побило ее урожай.
Отметим, что град жителям Омска и области синоптики обещают также 22 и 24 июня. В эти же дни ожидаются грозы и сильный ветер.
·Общество

Его заметили жители нескольких микрорайонов.
Сегодня в Омске выпал крупный град. Фотографиями ледяных осадков в соцсетях поделились жители Телевизионки и Старой Московки.
О граде также сообщают жители Московки-2. А жительница поселка Южный рассказала, что градом побило ее урожай.
Отметим, что град жителям Омска и области синоптики обещают также 22 и 24 июня. В эти же дни ожидаются грозы и сильный ветер.