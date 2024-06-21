Активные жители провели субботники по очистке территории под будущее благоустройство.

Активные жители провели субботники по очистке территории под будущее благоустройство.

В администрации Омска заявили о начале реализации конкурса муниципальных грантов в номинации «Решают люди». Так, в Старом Кировске, на улице Днепровской построят новый скейт-парк «Трюк». Сейчас активные местные жители, участники конкурса устроили субботники и очистили территории будущего благоустройства.

- Мы надеемся, что эти площадки станут любимым местом для развлечений детворы и отдыха их родителей, – поделилась председатель комитета территориально общественного самоуправления «Кировец-1» Надежда Карева.

Сообщается, что подрядчик готов приступить к работам в ближайшее время.

Реализация проекта «Решают люди» завершится до 15 ноября. Всего благоустроят 128 территорий. Это детские и спортивные площадки, зоны для выгула животных, скверы, аллеи и парки.