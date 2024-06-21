Омск-Информ
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·Общество

Максима Егорьева разыскивали с понедельника.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Таврическое» сообщил, что 20-летний Максим Егорьев, пропавший 17 июня, нашелся. Молодой человек жив. 

Напомним, что Максим пропал в понедельник, выйдя из дома по улице Жукова в Сосновском опытно-производственном хозяйстве Таврического района. Отмечалось, что у парня есть особая примета – шрам в виде буквы П на кисти одной из рук, а также то, что он может нуждаться в медицинской помощи.

·Общество

Максима Егорьева разыскивали с понедельника.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Таврическое» сообщил, что 20-летний Максим Егорьев, пропавший 17 июня, нашелся. Молодой человек жив. 

Напомним, что Максим пропал в понедельник, выйдя из дома по улице Жукова в Сосновском опытно-производственном хозяйстве Таврического района. Отмечалось, что у парня есть особая примета – шрам в виде буквы П на кисти одной из рук, а также то, что он может нуждаться в медицинской помощи.