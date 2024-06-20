Максим Егорьев пропал в понедельник в Таврическом районе. Пока от него нет вестей.

Максим Егорьев пропал в понедельник в Таврическом районе. Пока от него нет вестей.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Таврическое» объявил о поиске 20-летнего Максима Егорьева. Он пропал 17 июня, выйдя из дома по улице Жукова в Сосновском опытно-производственном хозяйстве Таврического района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: русые волосы, худощавое телосложение. Есть у Максима и особая примета – шрам в виде буквы П на кисти руки.

Был одет в бело-коричневую кофту, черные спортивные штаны с белыми полосами, на ногах черные шлепанцы.

Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Егорьева, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-950-212-79-90 или в полицию по номеру 02 либо 102.