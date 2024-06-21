Бороться за звание и денежный приз она будет в реалити-шоу на федеральном телеканале.

Бороться за звание и денежный приз она будет в реалити-шоу на федеральном телеканале.

Во втором сезоне реалити-шоу «Четыре жены», выходящем на телеканале «Пятница!», примет участие омичка по имени Азиза.

Как следует из названия, в проекте участвуют четыре женщины. Они могут быть из любых уголков страны, от Калининграда до Владивостока, у них разные профессии, взгляды на жизнь и семью. Но объединяет их харизматичность.

– Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России, – рассказали в пресс-службе телеканала.

21-летняя Азиза замужем за 24-летним сотрудником нефтезавода Далером. У супругов подрастает сын Дарий.