Ему удалось своей целеустремленностью завоевать симпатию одного из шефов. Однако экзамен на знание итальянской кухни омича подвел.

Ему удалось своей целеустремленностью завоевать симпатию одного из шефов. Однако экзамен на знание итальянской кухни омича подвел.

Как сообщалось вчера, в кулинарное шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» попал 46-летний омич Антон Зятьков. Повар рассказал, что у него большая семья – пятеро детей и двое внуков. А друзья часто приходят в гости не только пообщаться, но и попробовать блюда, приготовленные хозяином.

Претендент пытался покорить ведущих Константина Ивлева и Рената Агзамова своим мясным ассорти. Номер прошел только с Ивлевым: он отметил, что Антон хорошо пожарил баранину и мясо получилось мягкое. Однако подача на лаваше знаменитого шеф-повара не впечатлила.

– Прямо лаваш-самобранка, – пошутил Ивлев. – Но в целом виден потенциал и желание вернуться домой с победой. А мне всегда очень симпатичны люди, которые заряжены на победу.

Таким образом Антон попал в команду шефа Ивлева. На первом этапе участникам предстояло приготовить классику итальянской кухни – блюдо под названием Вителло Тоннато. Это холодная закуска из северных регионов Италии – тонкие слайсы из телятины под пряным соусом из тунца. Эти два компонента должны были присутствовать обязательно.

У участников было под рукой множество ингредиентов, не только исходных. Главное – не перестараться. Похоже, именно это и сделал Антон. Он приготовил блюдо из двух видов мяса. Ивлев отметил, что начало неплохое, хоть и слабенькое. Омич предположил, что Константина не устроило качество приготовленного мяса.

Возможно, искушенного кулинара не удовлетворило не только это. Так или иначе, Антон Зятьков после этого этапа оказался первым, кто покинул проект.

– Давай, подучись, и буду рад видеть тебя в следующем сезоне! – напутствовал Зятькова Ивлев.

Но Антон не расстроился и признался, что был рад приехать на проект, познакомиться с ведущими, казавшимися ему недосягаемыми, и с участниками. И он благодарен за этот опыт.