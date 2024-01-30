Ему удалось своей целеустремленностью завоевать симпатию одного из шефов. Однако экзамен на знание итальянской кухни омича подвел.
Как сообщалось вчера, в кулинарное шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» попал 46-летний омич Антон Зятьков. Повар рассказал, что у него большая семья – пятеро детей и двое внуков. А друзья часто приходят в гости не только пообщаться, но и попробовать блюда, приготовленные хозяином.
Претендент пытался покорить ведущих Константина Ивлева и Рената Агзамова своим мясным ассорти. Номер прошел только с Ивлевым: он отметил, что Антон хорошо пожарил баранину и мясо получилось мягкое. Однако подача на лаваше знаменитого шеф-повара не впечатлила.
– Прямо лаваш-самобранка, – пошутил Ивлев. – Но в целом виден потенциал и желание вернуться домой с победой. А мне всегда очень симпатичны люди, которые заряжены на победу.
Таким образом Антон попал в команду шефа Ивлева. На первом этапе участникам предстояло приготовить классику итальянской кухни – блюдо под названием Вителло Тоннато. Это холодная закуска из северных регионов Италии – тонкие слайсы из телятины под пряным соусом из тунца. Эти два компонента должны были присутствовать обязательно.
У участников было под рукой множество ингредиентов, не только исходных. Главное – не перестараться. Похоже, именно это и сделал Антон. Он приготовил блюдо из двух видов мяса. Ивлев отметил, что начало неплохое, хоть и слабенькое. Омич предположил, что Константина не устроило качество приготовленного мяса.
Возможно, искушенного кулинара не удовлетворило не только это. Так или иначе, Антон Зятьков после этого этапа оказался первым, кто покинул проект.
– Давай, подучись, и буду рад видеть тебя в следующем сезоне! – напутствовал Зятькова Ивлев.
Но Антон не расстроился и признался, что был рад приехать на проект, познакомиться с ведущими, казавшимися ему недосягаемыми, и с участниками. И он благодарен за этот опыт.