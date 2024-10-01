В программе также участвовал другой омич, но он потерпел фиаско до финала.

Два омича приняли участие в популярной тв-программе «Битва шефов» на канале «Пятница!». Один из поваров – 29-летний Сергей Дмитриев, а другой – 35-летний Николай Качков.

Напомним, что «Битва шефов» выходит в эфир с 2020 года. Два ведущих в лице шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова набирают себе по команде поваров из претендентов со всей России. Чьи блюда порадут знаменитых наставников, тот и проходит дальше. В финале участвуют по два повара из каждой команды. Побеждает команда, повара которой покажут лучшие результаты.

В программе Сергей Дмитриев поделился, что начал готовить в столовой детского дома. На момент появления в шоу работал бренд-шефом. На кастинге шефу Константину Ивлеву блюдо Сергея – «Перлотто» с белыми грибами – не впечатлило. Однако ведущий решил дать шанс повару вырасти и взял в свою команду. Как окажется позже, вовсе не зря: Сергей дошел до финала.

Вторым омичом, оказавшимся в «Битве шефов», стал Николай Качков. Во время кастинга он приготовил для шефов стейк «Шатобриан» с соусом «Беарнез». Однако захотел взять его в команду лишь Ренат Агзамов, который увидел в поваре потенциал. Но при первом же испытании Сергей Дмитриев оказался слабым участником и покинул шоу.

В результате победу одержала команда шефа Рената Агзамова.