Омск-Информ
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·Общество

Антон Зятьков решил покорить Константина Ивлева и Рената Агзамова своим фирменным блюдом.

Одним из участников популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» стал 46-летний омич Антон Зятьков.

На кастинг в шоу Антон принес мясное ассорти с овощами гриль. Если фирменное блюдо омича понравится шефам Константину Ивлеву и Ренату Агзамову, то повар окажется в одной из команд. А победит в шоу тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Сегодня, 29 января, в 19:00 состоится эфир очередного выпуска «Битвы шефов», где и можно будет увидеть, удастся ли Антону Зятькову пройти кастинг.

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·Общество

Антон Зятьков решил покорить Константина Ивлева и Рената Агзамова своим фирменным блюдом.

Одним из участников популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» стал 46-летний омич Антон Зятьков.

На кастинг в шоу Антон принес мясное ассорти с овощами гриль. Если фирменное блюдо омича понравится шефам Константину Ивлеву и Ренату Агзамову, то повар окажется в одной из команд. А победит в шоу тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Сегодня, 29 января, в 19:00 состоится эфир очередного выпуска «Битвы шефов», где и можно будет увидеть, удастся ли Антону Зятькову пройти кастинг.

1530