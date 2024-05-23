На реалити-шоу «Мистер Х» отправилась 25-летняя жительница города Варвара Помогалова. Девушка хочет найти харизматичного мужчину.

На реалити-шоу «Мистер Х» отправилась 25-летняя жительница города Варвара Помогалова. Девушка хочет найти харизматичного мужчину.

25-летняя омичка Варвара Помогалова примет участие в реалити-шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница!». Первый выпуск проекта покажут уже сегодня, 23 мая, в 21:00.

Девушка училась в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского на факультете филологии и медиакоммуникаций. Сейчас она работает коучем, пишет стихи и играет в шахматы. По словам омички, на проекте она хочет встретить харизматичного и неординарного мужчину.

Реалити-шоу «Мистер Х» – это романтический эксперимент, где участвуют двое парней, один из которых богач, а другой – бедняк, а также несколько девушек от 21 до 25 лет. До конца проекта участницы не знают, кто владеет бизнесом, а кто мечтает о нем.