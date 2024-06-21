Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В 2022 году они составляли 47 млн рублей, а в 2023-м – 102,7 млн.
Вчера директор омского Пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов отчитался перед депутатами о работе. Убытки предприятия за 2023 год составили 102,7 млн рублей. По сравнению с 2022 годом они выросли на 47 млн рублей.
Доходы покрывают расходы только на 95 %. На рост убытков также влияет инфляция и индексация зарплат сотрудников с 1 октября.
Отметим, что доходы предприятия зависят от километров, а не от количества перевезенных пассажиров, как у МП «Электрический транспорт», которое является прибыльным. Депутаты решили обсудить возможность перехода ПП-8, которое занимается автобусными перевозками, на такую же систему.
1054
·Общество

В 2022 году они составляли 47 млн рублей, а в 2023-м – 102,7 млн.
Вчера директор омского Пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов отчитался перед депутатами о работе. Убытки предприятия за 2023 год составили 102,7 млн рублей. По сравнению с 2022 годом они выросли на 47 млн рублей.
Доходы покрывают расходы только на 95 %. На рост убытков также влияет инфляция и индексация зарплат сотрудников с 1 октября.
Отметим, что доходы предприятия зависят от километров, а не от количества перевезенных пассажиров, как у МП «Электрический транспорт», которое является прибыльным. Депутаты решили обсудить возможность перехода ПП-8, которое занимается автобусными перевозками, на такую же систему.
1054