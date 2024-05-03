В 2023 году прибыль МП «Электрический транспорт» выросла в два раза. Мэрия предлагает направить в бюджет львиную долю этих средств.

В 2023 году прибыль МП «Электрический транспорт» выросла в два раза. Мэрия предлагает направить в бюджет львиную долю этих средств.

На ближайшем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, которое состоится 8 мая, депутаты рассмотрят отчет о деятельности МП «Электрический транспорт» за 2023 год и перспективы развития предприятия. Дела у транспортников идут хорошо, и мэрия предложила значительно увеличить поступления в бюджет от его прибыли.

– Размер части прибыли муниципального предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет города Омска, за отчетный период 2023 года составляет 90 процентов, – говорится в документе, направленном администрацией в горсовет.

Чиновники обосновывают это тем, что в 2023 году прибыль МП выросла с 154,8 до 319,1 млн рублей. Двукратный рост обусловлен внедрением валидаторов, перенаправлением транспортных потоков после закрытия Ленинградского моста на капремонт и запрета на движение маршруток по нескольким центральным улицам города, сообщает «СуперОмск». Зачисление в бюджет 90 % прибыли предприятия, считают в мэрии, не приведет к ущербу экономическим интересам «Электрического транспорта».

Сейчас муниципальные предприятия обязаны перечислять в бюджет города 55 % своей прибыли. Раньше этот показатель составлял 30 %.