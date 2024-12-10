За эти деньги планируется обеспечить безопасность и других объектов муниципального перевозчика.

Вчера омское муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» объявило аукцион на оказание услуг по охране своих объектов. За эти услуги перевозчик готов заплатить до 25,2 млн рублей.

Охранным предприятиям предлагают контракт с 1 января по 31 декабря 2025 года. Охранять требуется административные здания, стоянки автобусов и цеха на улицах 2-й Солнечной, 1-й Путевой, Нефтезаводской и в 10-м Семиреченском переулке.

Заявки от охранных предприятий принимают до 18 декабря. Выбрать победителя планируется 19 декабря.

Отметим, что в 2024 году охраной имущества муниципального перевозчика занимается омское ООО «Охранная организация «Лекс-Охрана». Тогда выделили 11,6 млн рубелей.