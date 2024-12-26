Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Контрольный пакет акций предприятий принадлежит муниципалитету.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил, что с сегодняшнего дня статус акционерного общества приобрело муниципальное пассажирское предприятие № 8. Весь пакет акций принадлежит администрации города. При этом функции предприятия остаются теми же.

– Изменение организационно-правовой формы не несет никаких последствий и для работников автобусного парка: сохраняется уровень заработной платы, меры социальной поддержки и льготы, предусмотренные действующим законодательством, – заявил Шелест.

Также с сегодняшнего дня статус АО с полным сохранением прежнего функционала приобрели МП «Муниципальные рынки» и МП «Банное хозяйство».

·Экономика/Бизнес

Контрольный пакет акций предприятий принадлежит муниципалитету.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил, что с сегодняшнего дня статус акционерного общества приобрело муниципальное пассажирское предприятие № 8. Весь пакет акций принадлежит администрации города. При этом функции предприятия остаются теми же.

– Изменение организационно-правовой формы не несет никаких последствий и для работников автобусного парка: сохраняется уровень заработной платы, меры социальной поддержки и льготы, предусмотренные действующим законодательством, – заявил Шелест.

Также с сегодняшнего дня статус АО с полным сохранением прежнего функционала приобрели МП «Муниципальные рынки» и МП «Банное хозяйство».