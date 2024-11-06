Предприятие преобразовали в акционерное общество. В совет войдут чиновники мэрии.

Вчера мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о внесении изменений в условия приватизации муниципального «Пассажирского предприятия № 8». Это крупнейший городской перевозчик. Состав совета директоров будущего акционерного общества расширят с шести до семи человек. Седьмым будет заместитель мэра Владимир Куприянов.

Напомним, после того, как муниципальное предприятие в соответствии с федеральными требованиями преобразуют в акционерное общество, его уставный капитал составит 1,7 млрд рублей. Все 100 % акций будут принадлежать городу.

До первого собрания акционеров генеральным директором останется действующий руководитель предприятия Марат Саликов. В совет директоров также войдут директор департамента городской экономической политики Елена Дячук, директор департамента транспорта Вадим Кормилец, первый заместитель директора департамента финансов Елена Морозова, заместитель директора департамента имущественных отношений Наталья Салахова и начальник одного из отделов департамента транспорта Татьяна Уланова.