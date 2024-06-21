Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал о внесенном в нижнюю палату парламента законопроекте об индексации пенсий работающим пенсионерам. Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Как пояснил депутат, теперь пенсии будут индексироваться не один раз в год (с 1 января), а дважды – с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. Индексация будет единой как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

– Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали, – подчеркнул Исаев. – Пример: работающий пенсионер получает 20 тысяч рублей, если бы он не работал восемь лет, его пенсия составила бы условно 30 тысяч, инфляция условно десять процентов. Пенсия проиндексируется ему не на две, а на три тысячи рублей в соответствии с теми правами, которые у него накоплены.

И главное, накопительная часть пенсии, «замороженная» в 2014 году, будет выплачена пенсионерам, когда они выйдут на заслуженный отдых. Так происходит и сейчас.

– Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать, – резюмировал депутат Госдумы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не ведется с 2014 года.