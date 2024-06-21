Убирать кучи мусора пришлось убирать регоператору «Магнит», но это лишь временное решение проблемы. Бизнес должен заключать договоры на вывоз отходов, а не прибегать к «серым» схемам.

Убирать кучи мусора пришлось убирать регоператору «Магнит», но это лишь временное решение проблемы. Бизнес должен заключать договоры на вывоз отходов, а не прибегать к «серым» схемам.

Региональный оператор «Магнит» ликвидировал нелегальную мусорную свалку, которая на протяжение 5 лет росла в самом центре Омска – на улице Булатова, 100. На помойку поступала масса жалоб от горожан.

Как пояснили в компании «Магнит», контейнерная площадка для сбора мусора никто официально не значится, а юрлица выносили на нее мусор без заключения договора с регоператором. Вывоз мусора с этой площадки велся по «серым» схемам.

– Поскольку ни один из предпринимателей, работающих в высотном здании на Булатова, 100, не имеет официального договора на вывоз отходов, можно с уверенностью предполагать, что это делали нелегальные перевозчики, которые потом подбрасывают этот мусор в ближайшие контейнеры, предназначенные для населения, либо в овраги и леса, – отметили в «Магните».

Ликвидация этой свалки силами «Магнита» лишь временное решение проблемы. Юрлицам, которые устроили нелегальную площадку по сбору отходов, выпишут предписания о необходимости заключения договоров на вывоз отходов. Если в ближайшие дни они не обратятся в «Магнит», регоператор подаст иски в суд.

Проблема нелегальных свалок актуальна для многих городов России. Они портят внешний вид городов и являются угрозой для окружающей среды и здоровья людей. Виноваты в этом безответственные юрлица и незаконные возчики мусора, к которым бизнесмены обращаются, желая сэкономить.

– Безответственное поведение компаний, игнорирующих необходимость заключения договоров на вывоз мусора, приводит к серьезным последствиям для всех жителей города. Только строгий контроль и неотвратимость наказания могут заставить нарушителей задуматься о своих действиях, – заявил председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев.

Эксперт отмечает, что вопросы экологии и обращения с отходами требуют комплексного подхода. Нужно усилить законодательство в этой сфере, ужесточить контроль за его соблюдением и активно вовлекать общественность в решение экологических проблем.